Fla x Flu: no 1ª clássico do ano, times miram objetivos distintos

Duelo no Maracanã, às 21h30, terá transmissão da Rádio Nacional

O Maracanã recebe na noite desta quarta-feira (6) o primeiro Clássico das Multidões de 2021: Flamengo e Fluminense se enfrentam a partir das 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O embate terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mario Silva e plantão de Bruno Mendes.

Do lado rubro-negro, o jogo serve para manter vivo o sonho do bicampeonato nacional. Terceiro colocado na classificação geral, o Flamengo soma 49 pontos, mesmo total do vice-líder Atlético Mineiro, mas o Galo está a frente do time carioca pelos critérios de desempate do regulamento. O líder é o São Paulo, com 56 pontos.

Para conquistar os três pontos e seguir na perseguição ao tricolor paulista, o técnico Rogério Ceni terá praticamente a força máxima. O atacante Gabriel Barbosa e o lateral-esquerdo Filipe Luís, que ficaram de fora do último jogo cumprindo suspensão, já devem começar esta noite como titulares. O único desfalque será o goleiro Diego Alves, com uma lesão na coxa. O provável time do Flamengo que entra em campo deverá contar com Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

O Tricolor carioca, com 40 pontos, ocupa sétima posição, e precisa vencer se quiser voltar ao G-6, grupo de times que disputarão a próxima Copa Libertadores da América. A equipe ainda busca a primeira vitória sob o comando do técnico Marcão, que assumiu o comando técnico na 25ª rodada, depois da ida de Odair Hellmann para o futebol do Oriente Médio. No entanto, ontem (5) o treinador testou positivo para covid-19 e quem vai estar à beira do gramado nesta noite será o auxiliar Ailton.

Em relação à escalação, é provável que o Fluminense tenha várias mudanças. Nenê e Marcos Paulo podem perder espaço entre os titulares; Nino cumpre suspensão; e Luccas Claro e Hudson voltam a ficar à disposição. Um possível Fluminense para o clássico mais charmoso do país poderá ter Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri Lima, Hudson e Yago Felipe; Michel Araújo, Welligton Silva e Fred.

No histórico recente do clássico, não ocorre um 0 a 0 há sete partidas. Nesse período, são cinco vitórias do Flamengo, um empate e apenas uma vitória do Fluminense, no Estadual de 2020. O Rubro-Negro marcou 11 gols e sofreu seis. Em jogos valendo apenas pelo Campeonato Brasileiro, a última vitória do Fluminense ocorreu em 2016.

