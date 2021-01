Efetivação de matrículas para alunos novos nas EMEIs vai até 8 de janeiro

A SEMED (Secretaria Municipal de Educação) abre, a partir desta segunda-feira (4) e até sexta-feira (8), o período de efetivação das matrículas de alunos novos para as EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil). Os responsáveis deverão comparecer à unidade, para a qual a criança está designada, para efetivar a matrícula.

Caso a matrícula não seja efetivada até o dia 8 de janeiro, a criança perderá a vaga. O prazo é para os novos alunos das EMEIs, cuja designação foi divulgada no dia 1º de dezembro de 2020, na primeira listagem de contemplados. Os alunos que já estudam na REME (Rede Municipal de Ensino) têm a matrícula automática para o ano letivo de 2021.

O processo de efetivação de matrícula deve ser feito pessoalmente pelos responsáveis, na própria unidade para onde o aluno foi designado. Para atender, presencialmente, as EMEIs funcionam das 7h30min às 13h30min e seguem todos os protocolos de biossegurança para evitar a disseminação da Covid-19.

Os responsáveis que desejarem uma vaga na EMEI e ainda não cadastraram a criança, devem fazer a pré-matrícula no site www.matriculasreme.campogrande.ms.gov.br. Uma nova listagem de contemplados com vagas em EMEIs deverá ser divulgada no dia 28 de janeiro. A Rede Municipal de Ensino possui, na Capital, 104 unidades escolares de ensino infantil, do berçário ao grupo quatro.