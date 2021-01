Jurgen Klopp não é favorável a paralisação do futebol inglês

Em conferência de imprensa, o técnico Jurgen Klopp revelou não acreditar que o futebol inglês precise parar para conter os casos de covid-19. A Premier League se vê no meio de uma polêmica por conta do aumento do número de atletas e pessoas envolvidas com os times contaminados e já teve que adiar partidas.

“Eu acho que a competição pode seguir e eu acho que é importante, pois as pessoas querem assistir. Eu acredito que poderíamos continuar, mas não sou especialista e respeito qualquer decisão que for tomada nas próximas semanas. Vamos fazer o melhor para que o campeonato siga e acho que vai funcionar bem. Não estou surpreso com o aumento do número de casos e o ligeiro crescimento no futebol. É compreensível, mas fazemos de tudo para tentar proteger nossos atletas”, afirmou o alemão.

O técnico do West Bromwich, Sam Allardyce, já admitiu ser favorável a uma paralisação do futebol, enquanto Gary Neville, ex-jogador e atual comentarista, não acredita que uma pausa iria surtir efeito positivo.

(Com informações: Uol Notícias)