Funcionário destrói de propósito mais de 500 doses de vacina contra Covid

Em Wisconsin, nos Estados Unidos, um funcionário do centro médico foi despedido pois retirou 57 frascos da vacina Moderna do refrigerador na farmácia Aurora Medical Center de Grafton, no último fim de semana, provocando o desperdício de mais de 500 doses do imunizante.

Inicialmente, a companhia acreditou que havia se tratado de um erro. Contudo, nesta quarta-feira, o centro médico explicou, em comunicado, que o funcionário “admitiu ter removido intencionalmente as vacinas do refrigerador”.

Recorde-se que a vacina da Moderna mantém-se estável a -20° C durante seis meses, aguenta temperaturas mais altas entre os 2°C e 8°C durante 30 dias depois de descongelada e mantém-se estável à temperatura ambiente durante 12 horas.

O centro de cuidados acrescenta que a ação do funcionário é “uma violação dos seus valores fundamentais” e que as autoridades foram notificadas do incidente.

“Continuamos a acreditar que a vacinação é a forma de sairmos da pandemia. Estamos mais do que desapontados com o fato de esta ação individual resultar num atraso da imunização para mais de 500 pessoas”, pode se ler no comunicado.

Os médicos conseguiram salvar algumas das doses – ao administrá–las a alguns funcionários dentro do período aprovado de 12 horas pós-refrigeração – mas grande parte teve de ser descartada.

(Com informações: Noticias ao Minuto)

