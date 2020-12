Técnico Ricardo Sá Pinto é demitido pelo Vasco

O Vasco decidiu demitir Ricardo Sá Pinto. Segundo a imprensa, uma reunião da cúpula do Cruz-Maltino na segunda-feira (28) à noite foi decisiva para o adeus do treinador português. O anúncio deve ser feito em instantes.

A derrota por 3 a 0 para o Athletico Paranaense, no último domingo, fora de casa, no Brasileirão, foi a gota d’água para os dirigentes cariocas, que, na verdade, há semanas têm sido pressionados pela terceira troca no comando técnico nesta temporada.

Contratado em outubro passado, Sá Pinto, que tinha contrato até fevereiro de 2021, deixa o Vasco com apenas três vitórias em 15 jogos, além de seis empates e seis derrotas.

Antes do português, o clube carioca, vale lembrar, foi dirigido sem sucesso por Abel Braga e Ramon Menezes. Todos também foram demitidos, visto as fracas campanhas no Carioca, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Ainda não há o anúncio de um substituto, ainda que a torcida tenha pedido o retorno de Zé Ricardo. Veja outras notícias relacionadas.

(com informações: Goal!)