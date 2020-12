Agepen abre inscrições para processo seletivo de instrutores

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS), por meio da Escola Penitenciária (Espen), está com processo seletivo aberto para credenciamento de instrutores para atuação em cursos de formação, capacitação e treinamentos ofertados aos servidores penitenciários das diversas áreas de atuação.

O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Estado, na última quinta-feira (10), e as inscrições prosseguem até o dia 23 de dezembro.

Conforme o certame, dentre os requisitos básicos exigidos está ser brasileiro nato ou naturalizado; ter graduação superior reconhecida pelo MEC; ter especialização lato sensu ou stricto sensu compatível com a área de conhecimento pleiteada; e estar disponível nas datas e horários de atribuição das aulas de acordo com o cronograma da Escola Penitenciária.

A ficha de inscrição está disponível no site www.agepen.ms.gov.br, campo Downloads, item “Escola Penitenciária”.

Serão selecionados instrutores para disciplinas gerais – que poderá ser qualquer pessoa habilitada, conforme os requisitos do Edital – e específicas, sendo selecionados apenas servidores da carreira de segurança penitenciária com experiência comprovada e que atendam a todas as condições. Cada candidato poderá se inscrever, no máximo, para ministrar duas disciplinas da área de conhecimento.

A ficha de inscrição, o currículo e os demais documentos exigidos, deverão ser entregues em envelope lacrado, no horário das 8h às 14 horas, na Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul, sito à Rua Pernambuco, 1.512, Bairro Vila Gomes – CEP: 79022-340 – Campo Grande MS. A documentação será avaliada pelo Conselho Deliberativo da Espen.

(Com informações: Portal MS)