Boselli espera por chance no clássico antes de adeus no Corinthians

O centroavante argentino Mauro Boselli vive seus últimos dias como jogador do Corinthians, e tem a expectativa de torná-los menos melancólicos neste domingo (13), no duelo contra o São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Pouco aproveitado por Vagner Mancini e dono de contrato apenas até 31 de dezembro, o jogador tem expectativa de ser ao menos relacionado para o embate e poder fazer uma despedida digna do Timão, que não pretende renovar o seu vínculo.

Pesam a favor da sua presença no grupo de atletas a ausência de Jô, que terá de cumprir suspensão após ser expulso no empate com o Fortaleza, e a falta de um outro jogador que cumpra essa função no elenco.

Davó, utilizado como substituto de Jô enquanto o atacante esteve lesionado, dá uma opção de maior velocidade ao ataque. Luan, que jogou pontualmente por ali, é um “falso 9”, saindo mais do meio dos zagueiros para abrir espaços e armar jogadas.

Boselli, recuperado de uma lombalgia, ainda pode dizer que é o artilheiro do Corinthians na atual temporada, com os mesmos seis gols marcados por Luan. Ele, porém, não marca desde fevereiro, quando a equipe disputava o Campeonato Paulista e o atacante despontava como um dos destaques da equipe então comandada por Tiago Nunes.

Quanto ao futuro, nem mesmo três grandes exibições diante de São Paulo, Goiás e Botafogo seriam capazes de forçar uma renovação de contrato de Boselli com o Corinthians. Um dos principais salários do elenco, o jogador de 35 anos não faz parte dos planos pelo custo-benefício e tem como objetivo de carreira retornar ao seu país-natal. Outra possibilidade é voltar ao Leon, do México, onde fez história na década e é tido como ídolo.

Ao todo, Boselli tem 17 gols e cinco assistências em 72 partidas jogadas pelo Timão. Suas principais vítimas foram o Botafogo-SP e o Fortaleza, vazados cinco e três vezes, respectivamente.

