Polícia Civil prende homem que furtava casas no interior de MS

A Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul identificou e prendeu um homem responsável pelo furto de cinco estabelecimentos comerciais, um veículo e diversas casas no município. Parte dos pertences furtados foram recuperados e entregue para as vítimas.

Conforme a investigação, ele utilizava uma chave de fenda e faca para conseguir quebrar a fechadura e procurava por itens eletrônicos no interior das lojas e casas.

Em interrogatório, ele confessou que veio do Estado de São Paulo para cometer crime pela região. Ele foi indiciado por furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, podendo pegar uma pena superior a oito anos de reclusão.