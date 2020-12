Odair Hellmann aceita proposta do exterior e deixa Fluminense

Tricolor confirma auxiliar Marcão no comando até o fim da temporada

Odair Hellmann está fora do Fluminense. Em nota divulgada nesta segunda-feira (7), a equipe do Rio de Janeiro informou que o técnico aceitou a proposta de um clube do exterior, cujo nome não foi divulgado, e deixou o comando tricolor. O auxiliar permanente Marcão dirigirá o time profissional até o fim da temporada.

Campeão da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca) em 2020, Odair comandou o Fluminense em 50 partidas, com 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, registrando 56% de aproveitamento. Desempenho próximo aos 60% que teve no Internacional, clube que dirigiu de 2017 a 2019, em 116 jogos, e que o projetou no futebol nacional.

Anunciado há um ano, Odair levou o Tricolor ao vice-campeonato estadual em 2020 e deixa o time na quinta posição da Série A do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, na zona de classificação à próxima edição da Libertadores. Ele se despediu do cargo na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, no último sábado (5), no Maracanã, pela 24ª rodada.

(Agência Brasil)

