Feirão ofertará mais de 3 mil imóveis no Estado

O ano de 2020 deve fechar com chave de ouro para aqueles que sonham em ter a casa própria. Para isso, o Sindicato de Habitação de Mato Grosso do Sul (Secovi-MS) está organizando a 16ª edição do Feirão de Imóveis, que começa segunda-feira (7) e segue até 13 de dezembro, por meio do site www.feiraodeimoveisms.com.br. Serão ofertados mais de três mil imóveis entre Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. A Caixa Econômica Federal está como parceira no evento.

O Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul (Sinduscon-MS), Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-MS) e a Associação de Construtores de Mato Grosso do Sul (Acomasul) também estão colaborando.

Serão 20 empresas participando, entre construtoras, empreendimentos, imobiliárias e correspondentes bancários.

As ofertas serão para vendas de terrenos, de empreendimentos que já estão prontos, casas, apartamentos, lançamentos imobiliários e locação de imóveis, sendo dos mais variados valores, desde o Minha Casa Minha Vida até o alto padrão. Para o diretor- -presidente do Secovi, Marcos Augusto Netto, mesmo diante da pandemia, a expectativa é de que o momento traga boas negociações. “Eu espero que tenha bastante êxito e uma boa movimentação. Com o mercado aquecido, acredito que vai ser sucesso e espero que a gente consiga fazer bons negócios. É uma coisa diferente e inovadora, pois as pessoas podem comprar no conforto, é só olhar as ofertas pela internet”, ressalta.

Condições para financiamento

As taxas serão de acordo com as condições da operação e o perfil de relacionamento do cliente. Na modalidade SBPE, atualizada pela TR, as taxas anuais variam entre TR+6,25% e TR+8,00%. Na opção de financiamento com atualização pelo IPCA, ficam entre IPCA+2,95% a.a. e IPCA+4,95 a.a. Caso o cliente opte pela Taxa Fixa, as taxas vão de 8,00% a.a. a 9,75% a.a. Além disso, os clientes que contratarem financiamento de imóveis novos até 30 dezembro de 2020 terão a opção de carência de seis meses para começar a pagar.

A contratação poderá ser feita pelo aplicativo Habitação Caixa, nos Correspondentes CaixaAqui ou nas agências. Os interessados podem fazer as simulações pelo app Habitação Caixa ou pelo site www.caixa. gov.br e comparar as melhores condições para seu financiamento. Com todas as etapas concluídas na plataforma digital, o usuário precisará ir até uma agência da Caixa somente para a assinatura do contrato.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

