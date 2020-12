Obras no centro inclui ciclovia de norte a sul na Calógeras

A segunda fase do Reviva Campo Grande, agora dentro do projeto Reviva Mais Campo Grande, garantirá a revitalização do quadrilátero central de Campo Grande, com 27,6 quilômetros de recapeamento em vias transversais e paralelas à 14 de Julho. As licitações serão publicadas nos próximos dias.

O projeto prevê recapeamento, acessibilidade nas calçadas, reforço da arborização e iluminação de LED no quadrilátero formado pelas ruas 26 de Agosto/Barão de Melgaço, Antônio Maria Coelho, Padre João Crippa e Avenida Calógeras, além da Rua José Antônio, que será um novo corredor gastronômico. Ainda neste mês serão lançadas as licitações das obras projetadas para este quadrilátero.

A Avenida Calógeras, além de corredor do transporte coletivo e uma ciclovia da Avenida Afonso Pena até a Avenida Costa e Silva, interligando as regiões Norte e Sul e a ciclovia da Orla Ferroviária a Avenida Guri Marques.

A Rui Barbosa terá 7,1 km de recapeamento, desde as proximidades do viaduto da Universidade Federal (onde a rua ainda se chama Trindade ), até o trecho final, quando se encontra com a Avenida Rachid Neder.

A via receberá um corredor do transporte coletivo no trecho entre a Rua Chile e a Avenida Mato Grosso, com 5 estações de embarque e desembarque. No trecho mais central, a partir do cruzamento com a Avenida Afonso Pena, a Rui Barbosa receberá mobiliário urbano semelhante ao da 14 de Julho, com câmeras de monitoramento, padronização das calçadas e Wi-fi.

Na José Antônio, o recapeamento será desde a Rua Amazonas até a Avenida Rodolfo Jose Pinho. A Cândido Mariano receberá asfalto novo em toda sua extensão, desde a 25 de Dezembro até a Praça da Cabeça de Boi , confluência com a Orla Morena e a Avenida Júlio de Castilho.

A Dom Aquino e a Barão do Rio Branco, da 25 de Dezembro até a Vasconcelos Fernandes, contornando a antiga rodoviária. Nas ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju, a revitalização será no trecho entre a Rui Barbosa e a Avenida Ernesto Geisel. A 13 de Maio receberá asfalto novo desde a Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Júlio Nimer, no Bairro São Francisco.