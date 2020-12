Ministros realizarão palestra no TRE-MS em solenidade no dia 8

No próximo dia 8 de dezembro (terça-feira), em evento promovido pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE), do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), os Ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Sérgio Silveira Banhos e Carlos Bastide Horbach, ministrarão uma palestra sobre as Eleições 2020.

A solenidade, que acontecerá no Plenário do TRE-MS, às 16h, contará ainda com homenagem a todos os servidores da Justiça Eleitoral sul-mato-grossense.

Em razão do necessário cumprimento às normas de biossegurança, o evento presencial não será aberto ao público, que poderá acompanhar por meio de transmissão ao vivo pelo canal do TRE-MS no YouTube.