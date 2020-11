Matriculados no ensino superior têm até hoje (27) para concorrer a vagas remanescentes do Fies

A seleção dos candidatos é feita de acordo com a ordem de conclusão das inscrições

Termina nesta sexta (27) o prazo para estudantes já matriculados em instituições de ensino superior

manifestarem interesse nas vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2020.2.

Para fazer a inscrição é preciso acessar o site do programa e preencher as informações. A seleção dos candidatos é feita de acordo com a ordem de conclusão das inscrições. Caso seja feita alteração na inscrição após conclusão, o sistema cancela esta e, posteriormente, o estudante deverá concluir outra vez o cadastro.

O prazo para quem não estava matriculado já foi encerrado no dia 3 de novembro. O Fies ofertou mais de 50 mil vagas remanescentes. As inscrições podem ser feitas pelos estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e tiveram média de, no mínimo, 450 pontos na prova objetiva e não zeraram a redação. Além disso, a renda familiar mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

(Texto: Agência Educa Mais Brasil)

