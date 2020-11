Semed abre inscrições para contratar tradutor e intérprete de Libras

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abriu inscrições para o processo seletivo para a contratação de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). O edital consta na edição desta segunda-feira (23) do Diogrande.

As vagas são para atuação nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme). O profissional designado para a função de tradutor e intérprete terá atribuição, em caráter complementar e suplementar ao currículo, apoio pedagógico especializado, por meio de metodologias que atendam às necessidades específicas dos alunos com surdez, público-alvo de atuação do profissional, matriculados em classes de ensino comum das escolas da Reme.

O tradutor e intérprete atuará em todas as etapas e modalidades nas unidades escolares, para viabilizar o acesso dos alunos com surdez aos conhecimentos, conteúdos curriculares, atividades didático-pedagógicas e no apoio à acessibilidade de comunicação e informação. Serão atribuições do tradutor e intérprete: acompanhar os alunos com surdez, na sala de aula e nos espaços físicos, adequar as atividades didático-pedagógicas, dentre outras. O profissional também terá de promover a interação e a integração do aluno na sala de aula, nos diferentes espaços da unidade de ensino e em eventos externos, quando ocorrerem.

O presente processo seletivo simplificado será realizado em três etapas. A primeira é a inscrição, de caráter eliminatório, seguida pela prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, e, por último, a prova prática, de caráter eliminatório. O profissional tradutor intérprete de Libras – língua portuguesa, considerado apto para o exercício da função, poderá ser lotado com carga horária de até 20h/semanais.

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o link disponível no endereço eletrônico www.capital.ms.gov.br/semed, preencher a ficha de inscrição, nos dias 24 e 25 de novembro de 2020, e enviar o comprovante para o e-mail pstilssemed2020@gmail.com, com os documentos digitalizados. Para mais informações, o interessado pode acessar o Portal da Prefeitura e visualizar o edital pelo link.

