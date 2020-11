Mesmo com a pandemia, 12 mil conseguem emprego em MS

Ação da Fundação do Trabalho do Estado (Funtrab) contribuiu para que 12.065 pessoas conseguissem emprego formal em Mato Grosso do Sul.

Conforme a Intermediação de Mão de Obra (IMO), gerenciada pela Funtrab em parceria com o Ministério da Economia, as contratações foram feitas de 1° de janeiro a 31 de outubro.

No mesmo período, 256.729 pessoas foram atendidas pela Fundação de Trabalho de MS, seja a procura de emprego ou de outros serviços.

Relatório recente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que Mato Grosso do Sul possuía 129 mil desempregados no trimestre que terminou em agosto.

Para diminuir esse número, a Futrab desenvolve dois projetos de qualificação profissional destinados aos sul-mato-grossenses. A ideia é ofertar cursos online e presencial, de forma gratuita, para quem precisar.

Antes da pandemia de coronavírus, a Fundação certificou 149 trabalhadores nos cursos de auxiliar administrativo, desenvolvimento pessoal, cabeleireiro, técnico de vendas e elaboração de contratos. Os números são de fevereiro e março deste ano.

(Com informações do Portal Governo do Estado)

