Anvisa fará inspeções em fábricas de vacinas na China

Nesta sexta-feira(13) a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) encaminhara uma equipe de técnicos para realizar inspeções em 2 fábricas de vacinas, que conduzem pesquisas no Brasil. Serão visitadas as instalações da Sinovac e da Wuxi Biologics Co, que fornecem insumos para a CoronaVac e para a vacina do laboratório AstraZeneca, respectivamente.

Segundo a Anvisa, as inspeções na Sinovac serão realizadas dos dias 30 de novembro a 4 de dezembro, enquanto a Wuxi Biologics terá a presença dos técnicos no período de 7 a 11 de dezembro. Com isso o objetivo das visitas é certificar o exercício de boas práticas nessas instalações, que é 1 dos requisitos para que seja concedido eventual registro das vacinas.

Em suma sobre o calendário da visita, a Anvisa explica que a diferença entre a data da viagem e o início do trabalho é em decorrência de medidas sanitárias impostas pelo governo chinês. Segundo a Anvisa, todos as pessoas que chegam à China devem passar por quarentena antes de serem liberados para circular pelo país.

(Com informações: Poder360)

Veja também: Desinformação pode levar pessoas a rejeitarem vacinas