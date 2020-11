MEC anuncia Exame Nacional de Residência Ebserh

Serão ofertadas cerca de 405 vagas em oito hospitais universitários federais e um hospital militar

O Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), está com processo seletivo aberto para o Enare, sigla de Exame Nacional de Residência Ebserh, que visa ocupar cerca de 405 vagas das quais 304 são para 41 especialidades na área de Residência Médica. Os selecionados deverão atuar em residências médicas, multi e uniprofissionais.

Até então, os próprios hospitais eram responsáveis por seus processos seletivos. “Isso gerava algumas dificuldades para as instituições como critérios, etapas, datas e notas de corte diversas, risco maior de vagas ociosas, onerava e tornava os processos mais complexos, dentre outros”, esclareceu o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em nota.

Ainda de acordo com o ministro, com o Enare as universidades federais passam a ter menor possibilidade de vagas ociosas, eliminação da carga burocrática da realização, manutenção do controle programático e definições técnicas, eliminação de custos e a ampliação da qualificação da seleção.

Para a Residência Uniprofissional foram disponibilizadas oito vagas, entre enfermeiros e físicos médicos. A Residência Multiprofissional dispõe de 93 vagas, que incluem enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, odontólogos, nutricionistas e profissionais de Educação Física.

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 23 deste mês, de forma on-line, no endereço https://enare.ebserh.gov.br/. As provas serão realizadas em todas as capitais brasileiras e nas cidades de Araguaína (TO), São Carlos (SP) e Lagarto (SE).

Nesta primeira edição do exame, os selecionados atuarão nos hospitais de Campo Grande (Humap-UFMS/Ebserh), Teresina (HU-UFPI/Ebserh), Salvador (Hupes-UFBA/Ebserh), Aracaju (HU-UFS/Ebserh), Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), Manaus (HUGV-Ufam/Ebserh), Araguaína (HDT-UFT/Ebserh), São Carlos (HU-UFSCar/Ebserh) e Hospital da Força Aérea Brasileira (HFAB).

(Texto: Agência Educa Mais Brasil)

