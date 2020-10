Guardiola assume culpa por dificuldades do City

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, disse que ainda se sente responsável pelas dificuldades enfrentadas na Liga dos Campeões, cujo título seu time buscará mais uma vez amanhã (21), na estreia contra o Porto, de Portugal, no Etihad Stadium, em partida da primeira rodada da fase de grupos.

Na última temporada, o City foi eliminado pelo Olympique de Lyon nas quartas de final; foi a quarta vez consecutiva que o fracassou na mesma fase.

“Sinto-me muito responsável por isso”, disse Guardiola em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira. “Da maneira como o clube e os jogadores lutaram, não fui capaz de incentivá-los”, afirmou. “A realidade é que cada time e técnico têm que sonhar com grandes expectativas, mas a realidade é que não tivemos um desempenho à altura”. E admitiu: “Sinto-me muito mal pelos jogadores, mas esta é uma nova chance e começaremos de novo”.

O City teve um início de campanha atribulado no Campeonato Inglês, levando uma surra de 5 x 2 do visitante Leicester City e empate em 1 a 1 com o Leeds United, mas o time de Guardiola recuperou o ímpeto no final de semana com uma vitória de 1 x 0 em casa sobre o Arsenal.

O espanhol espera outro teste duro diante dos campeões portugueses.

“O Porto é um dos times mais fortes de Portugal, sua mentalidade é vencer todo final de semana”, disse Guardiola. “Precisamos ser mais constantes e melhorar nos pequenos detalhes. A realidade é que vencer os jogos em casa é muito importante para a classificação”, completou o treinador.

Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Aymeric Laporte e Benjamin Mendy estão contundidos, mas o zagueiro Oleksandr Zinchenko se recuperou de um problema muscular.

(Agência Brasil)

