Comissão do Pantanal vai ouvir ministro Salles na próxima terça

A Comissão temporária do Senado que acompanha os incêndios no Pantanal irá ouvir na próxima terça-feira (13) o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A audiência está marcada para as 10h. Salles deverá prestar esclarecimentos aos senadores sobre as medidas adotadas pelo governo para conter e prevenir queimadas no bioma, que se intensificaram desde o meio do ano.

O colegiado propôs hoje inclusão do Pantanal no Conselho Nacional da Amazônia Legal até 2025. O órgão é comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. A proposta foi apresentada pela senadora Simone Tebet (MDB-MS). Para ela, a mudança vai fortalecer o combate às queimadas com mais recursos e logística.

Ao final dos trabalhos, a comissão vai elaborar um projeto de lei com normas gerais de proteção ao bioma, o chamado Estatuto do Pantanal. No sábado passado, o grupo de senadores acompanhou o ministro Salles em um sobrevoo em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, para avaliar os impactos das queimadas na região.

(Com informações: Congresso em Foco)