PRF inicia fiscalização nas rodovias com novos trechos

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) deu início às 0h de hoje (9) a Operação Nossa Senhora de Aparecida 2020. A fiscalização terá a duração de quatro dias, terminando às 23h59 de segunda (12).

Neste ano, novos trechos foram incorporados à patrulha da PRF. Nesse período será feito o monitoramento do número de acidentes e crimes nos 3.873 quilômetros de rodovias federais.

Na quinta-feira (1), a PRF assumiu a fiscalização de 221 quilômetros em trechos das BRs 376 e 487 no Mato Grosso do Sul. As duas rodovias estavam até o final de setembro sob a responsabilidade da fiscalização da Polícia Militar.

Durante operação no feriado prolongado, entre os focos da fiscalização das equipes estão a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas e o controle de velocidade. O transporte de crianças e o trânsito de motocicletas também serão alvo de vistorias específicas.

Os horários de maior movimento devem se concentrar no final da tarde e início da noite de sexta-feira (9), na manhã de sábado (10) e durante a tarde e a noite de segunda (12).

Veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes estarão impedidos de transitar em trechos de pista simples das 16 horas às 22 horas de sexta-feira, na manhã de sábado, das 6 horas às 12 horas e na tarde de segunda-feira, das 16 horas às 22 horas.

Rodovias estaduais

O BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) também iniciou Operação Nossa Senhora Aparecida ontem (8), às 18h, em mais de 15 mil quilômetros de rodovias estaduais. Seguindo até as 8h da terça-feira (13), além da fiscalização do trânsito rodoviário, o batalhão também atua no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho e outros crimes que perturbam as estradas e rodovias estaduais. Leia a notícia completa.

(Texto: Dayane Medina)