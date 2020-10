Mais de 149 mil estrangeiros recebem auxílio emergencial

De acordo com dados do OBMigra 2019, Relatório Anual do Observatório das Migrações Internacionais produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, de 2010 a 2018 foram registrados no Brasil 774,2 mil imigrantes, considerando todos os amparos legais.

Venezuelanos (39%), haitianos (14,7%) e colombianos (7,7%) são as três principais nacionalidades que formam o grupo de imigrantes no país.

O Estado com maior percentual de estrangeiros assistidos, proporcionalmente ao número de beneficiários, é Roraima (9%). De 205.879 beneficiários, 18.538 não são de nacionalidade brasileira.

Em seguida, está o Amazonas (1%), Santa Catarina (0,6%), São Paulo (0,4%) e Mato Grosso do Sul (0,4%). Veja mais.

(Com informações: Poder 360)