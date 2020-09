J&J inicia estudo final de vacina contra covid-19

A Johnson & Johnson iniciou nesta quarta-feira um teste final de 60 mil voluntários de sua vacina contra Covid-19 de uma dose que poderia simplificar a distribuição de milhões de doses quando comparada com rivais que usam duas doses.

A empresa aguarda os resultados do teste de estágio avançado até o final deste ano ou o início do próximo, disse o doutor Paul Stoffels, o diretor científico da J&J, em uma coletiva de imprensa conjunta com autoridades do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e do governo Trump.

Vacinas concorrentes da Moderna, da Pfizer e da AstraZeneca exigem duas doses com um intervalo de várias semanas, o que as torna mais difíceis de administrar.

“Os benefícios de uma vacina de dose única são potencialmente profundos em termos de campanhas de imunização de massa e de controle pandêmico global”, disse o doutor Dan Barouch, pesquisador de vacinas de Harvard que ajudou a desenvolver a vacina contra Covid-19 da J&J, em uma entrevista por telefone.

“Grande notícia. Várias empresas grandes estão vendo resultados fantásticos. A FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA) precisa agir rapidamente”, escreveu no Twitter o presidente norte-americano, Donald Trump.

Ainda nesta quarta-feira, a J&J publicou um protocolo de estudo detalhado de seu teste de estágio avançado em seu site, seguindo o exemplo dos três outros fabricantes de vacina que divulgaram estes planos de estudo nas últimas semanas em reação a clamores por mais transparência nos testes.

Stoffels disse que a J&J começou o teste de estágio avançado depois de ver resultados positivos em seus testes de estágios inicial e intermediário nos EUA e na Bélgica. A empresa disse que a divulgação destes resultados é iminente.

Ele também disse que a segurança e o nível de proteção do estudo se alinham ao que foi visto nos testes da farmacêutica com animais e que os resultados mostraram que uma única dose pode oferecer proteção suficiente “por um longo tempo”.

O teste de estágio avançado da J&J usará até 215 locais nos EUA, África do Sul, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. A empresa planeja fabricar até um bilhão de doses em 2021 e mais depois disso, disse Stoffels.

