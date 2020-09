Henri Castelli explica por que deixou “Dança dos Famosos”

Henri Castelli revelou o verdadeiro motivo para ter saído do programa “Dança dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”. O ator disse nesta segunda-feira (14) que ficou de fora da atração por conta de uma lesão em seu tornozelo.

“Há quinze anos venho tentando participar e não consegui pelas novelas, por agendas que acabam não batendo. Esse ano, estava tudo certo. Estava muito feliz, mas tive um problema no tornozelo. Tive um acidente há dois meses, em que quebrei o tornozelo. Fui operado em São Paulo. Meu médico (André Wajnsztejn), junto com a direção da TV Globo, achou melhor eu não participar esse ano para preservar minha saúde”, explicou o galã.

Henri Castelli afirmou que, junto com a sua equipe médica, tentou uma recuperação rápida para poder participar desta edição da “Dança dos Famosos”. O ator revelou que já está melhor e a decisão de ficar de fora do quadro se deu por “prevenção”.

O substituto de Henri Castelli na “Dança dos Famosos” será anunciado no próximo domingo (20).

