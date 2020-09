Na estreia de Mano Menezes, Bahia encara o Atlético-GO

Tricolor de Aço não vence há seis jogos na Série A do Brasileirão

Com o técnico Mano Menezes à beira do gramado, o Bahia encara o Atlético-GO, neste domingo (13), pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia no comando do Tricolor de Aço será em casa, no estádio de Pituaçu, em Salvador, às 18h (horário de Brasília). O principal desafio de Mano é fazer com que os baianos retomem o caminho das vitórias. Nos últimos seis jogos, foram três empates e três derrotas.

Mano Menezes teve pouco tempo para trabalhar, realizou apenas dois treinamentos, na sexta (11) e no sábado (12), no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo (CT do clube), para definir o time titular para a partida de hoje. Além disso, ele acompanhou, presencialmente, a derrota para o Grêmio por 2 a 0, no Pituaçu, na rodada passada.

O treinador foi anunciado na última quarta-feira (9) para substituir Roger Machado, que foi demitido após perder para o Flamengo por 5 a 3, no último dia 3. Desde então, a equipe vinha sendo comandada pelo auxiliar técnico Cláudio Prates de forma interina.

Do outro lado, o Dragão entra em campo confiante após vencer,de virada, o Vasco por 2 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro, na última rodada. Esta foi a segunda vitória da equipe goiana na competição. A primeira também foi contra um clube carioca, o Flamengo, um dos favoritos ao título. Os goianienses fizeram 3 a 0 em cima dos rubro-negros, no estádio Olímpico, na capital Goiânia.

A equipe do técnico Vagner Mancini entra em campo hoje (13) em busca de aumentar a sequência invicta no campeonato. Nos últimos três jogos, foram dois empates e uma vitória.

(Agencia Brasil)