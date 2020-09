MS registra mais 701 casos e 17 óbitos por coronavírus

Mais 701 exames testaram positivo para o coronavírus em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (10), agora o total de infectados desde março totaliza 56.046. Além dos novos contaminados, o vírus fez 17 vítimas fatais de ontem para hoje, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Mesmo com os registros diários de casos, a população não tem colaborado. A taxa de isolamento social mapeada em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (9) repetiu o índice de 33,5% do dia anterior. Em Campo Grande apenas 32,5% das pessoas permaneceram em casa.

Já nos municípios a variação foi de 11,8% em Alcinópolis a 50% em Coronel Sapucaia. Confira aqui as demais cidades do Estado.