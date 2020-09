Tremores de terra são registrados em Caruaru, em Pernambuco

Pelo menos dez tremores foram registrados na cidade de Caruaru, no sertão de Pernambuco, nas últimas 24 horas. As atividades sísmicas iniciaram na segunda-feira (7) e continuam ainda hoje (9).

Os abalos foram identificados pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBr), em movimentações captadas por sismógrafos monitorados por um laboratório especializado no tema da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O maior tremor ocorreu hoje (9), às 10h36, de magnitude 2.5 na escala Richter. Ontem (8), um outro abalo já havia sido captado às 23h18, com magnitude 2.0. Na madrugada de hoje, um tremor foi registrado por volta de 0h, com magnitude 1.8.

Segundo o Laboratório Sismográfico da UFRN, não é possível saber se os tremores vão continuar ou se serão interrompidos.

(Agência Brasil)