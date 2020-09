Série C: São Bento e Ypiranga empatam em Sorocaba

Pela quarta rodada do grupo B da Série C, o São Bento-SP empatou com o Ypiranga-RS por 1 a 1 nesta quarta-feira (2). A partida aconteceu no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Não foi desta vez que saiu a primeira vitória do time da casa na competição, em que é lanterna da chave com apenas 1 ponto. Já os gaúchos seguem com 6 pontos no sétimo lugar do grupo, liderado pelo Volta Redonda-RJ.

No primeiro tempo, os visitantes começaram melhor o jogo, mas foi o São Bento que abriu o marcador com Bambam aos 33 minutos. Sete minutos depois, pênalti para os Canarinhos, mas defendido pelo goleiro Lucas Macanhan, após cobrança de Neto Pessoa.

Na segunda etapa, Mossoró saiu do banco de reservas para empatar aos 23 para o Ypiranga. O jogador dominou a bola entre três marcadores e conseguiu acertar o ângulo direito das redes adversárias.

No próximo sábado (5), o São Bento vai até o estádio do Café enfrentar o Londrina-PR. No dia seguinte, domingo (6), o Ypiranga recebe o mineiro Tombense no Colosso da Lagoa.

(Agência Brasil)