Jô é denunciado por agressão

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou nesta quarta-feira (2) o atacante Jô, do Corinthians. Segundo o órgão, o centroavante demonstrou “vontade livre e consciente de agredir fisicamente” o zagueiro são-paulino Diego Costa, no último domingo (30), durante o clássico que acabou com a vitória do São Paulo por 2 a 1.

Em nota divulgada no site oficial do órgão, foi informado que a denúncia aconteceu após análise de vídeo do lance. O artigo é o 254-A (agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), e prevê suspensão de quatro a 12 jogos. O julgamento, ainda sem data prevista, será virtual.

Logo mais, às 19h15, o Corinthians enfrenta o Goiás em Goiânia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Jô deve estar em campo.

(Texto: Agência Brasil)