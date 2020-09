Motoristas de aplicativos da Capital conquistam vagas

Serão 115 novos pontos de embarque e desembarque no centro da cidade.

As viagens por aplicativos se tornaram essenciais e conquistam cada dia mais adeptos em Campo Grande. Serviços oferecidos por Uber e 99 dentre outros, tem valor abaixo do praticado pelos táxis.

São milhares de motoristas que ajudam no deslocamento da população entre os bairros e o centro da cidade, facilitando o transporte de pessoas, uma vez que o transporte público nem sempre o faz de maneira rápida e eficiente.

Para suprir o aumento na demanda de viagens, se faz necessário o aumento do numero de vagas de embarque e desembarque no centro da cidade, para evitar que motoristas sejam multados por estacionar em fila dupla.

Nos últimos meses, motoristas de vários grupos diferentes (El Patron, Vip, Elite, Lobos Solitários) se reuniram com o Prefeito Marcos Trad e o Diretor Presidente da Agência de Transito, Janine de Lima Bruno e solicitaram providencias da Prefeitura em relação a essa demanda, que no dia 20 de agosto acabou sendo confirmada pela equipe da Agetran.

Serão 115 novos pontos de embarque e desembarque no centro da cidade. As novas vagas já começaram a ser marcadas, pois fazem parte das obras de revitalização e requalificação do centro, e compreende os quadriláteros entre Fernando Correa da Costa, Av Mato Grosso, e Rua 25 de Dezembro até a Calógeras.

Autor da solicitação, Maicon Nogueira, que é ex Secretário de Juventude da capital, afirma que com a pandemia, centenas de jovens encontram nos aplicativos uma saída para continuarem trabalhando. “Temos que proteger essa atividade que além de gerar renda para milhares de famílias, ajuda nossa população a ter um deslocamento mais rápido, barato e seguro”. Ele afirma que “essas 115 novas vagas vão evitar que muitos motoristas sejam multados e estimula um rodizio maior nas vagas centrais, o que trará muitos benefícios inclusive econômicos para a cidade.”

A iniciativa foi comemorada pelo motorista Mohamed, um dos líderes da canaleta El Patron “A união entre os motoristas pode fortalecer cada vez mais a classe e essa é uma conquista que demonstra a força dessa união.”. Para Renato Campagna, valeu a pena participar das seis reuniões entre motoristas e equipes da prefeitura. “Acredito que o dialogo entre motoristas e os órgãos públicos podem gerar cada vez mais resultados positivos para ambos. Já é uma conquista, mas podemos avançar em outras propostas para a classe.”

Já Clodoaldo Alves Pereira, atenta para a fiscalização do uso das novas vagas. “É uma conquista importante, mas solicitamos fiscalização para que as vagas já existentes e as novas sejam usadas de maneira correta”, Clodoaldo afirma que “da mesma maneira que os agentes de transito são rigorosos com os motoristas de aplicativos, também têm que ser com os demais motoristas que muitas vezes utilizam as vagas de embarque e desembarque como estacionamento.”

(Texto: Assessoria)