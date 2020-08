Secretaria vai desativar hospital de campanha nesta semana

O hospital de campanha montado em abril ao lado do prédio do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), como parte dos esforços de enfrentamento à COVID-19, será desativado em etapas, com metade sendo removida ainda nesta semana, conforme o titular da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Geraldo Resende. O contrato firmado com a empresa Ekobox Locações, responsável pelos contêineres, em 19 de maio, termina no dia 16 deste mês. Foram gastos na montagem da estrutura cerca de R$ 1.243.260,00.

Resende reiterou que a desativação ocorrerá para otimizar os gastos destinados ao enfrentamento da pandemia. “Vamos sesativar metade do hospital nesta semana e esperamos que nas próximas semanas, nós possamos desativá-lo completamente. Ele cumpriu o seu papel e [com a desinstalação] nós evitaremos custos porque o perfil dos pacientes hoje necessita leitos de UTI [Unidade de Terapia Intensiva]. Nós passaremos os recursos a outros setores que necessitam mais neste momento, como a implementação de leitos de terapia intensiva e outros insumos. Estamos otimizando os gastos com a COVID”, frisou.

Composto por 144 leitos clínicos, a estrutura foi preparada para atender eventuais casos leves de patologias não relacionadas ao novo coronavírus. A unidade preparada para “desafogar” a enfermaria do HRMS foi ativada apenas no dia 24 de junho, quando recebeu dez pacientes. O Hospital Regional aumentou de 39 para 101 o número de leitos de UTI, e segundo o último boletim divulgado pelo hospital, conta com 95,3% de taxa de internação – são apenas cinco leitos disponíveis para pacientes graves.

(Texto: Mariana Moreira/Publicado por João Fernandes)