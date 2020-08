Brasileira estreia com vitória nas duplas no WTA

A tenista Luisa Stefani foi a primeira brasileira a voltar às quadras na retomada do circuito mundial feminino, no WTA de Lexington, em Kentucky (Estados Unidos). Ao lado da parceira norte-americana Hayley Carter, Stefani venceu ontem a disputa de duplas contra as as donas da casa Quinn Gleason e Catherine Harrison. As parceria Brasil-Estados Unidos precisou de apenas 55 minutos para despachar as adversárias por 2 sets a 0, parciais de 6-0 e 6-2.em partida realizada ontem. O jogo marcou a retorno do tênis, após quase cinco meses de paralisação, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

“Muito feliz com o jogo. Estava muito animada com essa retomada do circuito, demos conta do recado, estava com saudades de jogar com minha parceira. Passamos uma semana aqui para treinarmos juntas e sincronizar tudo, deu certo”, comemorou a brasileira durante entrevista logo após a vitória. Com o triunfo, a dupla subiu uma posição no ranking mundial, e ocupa agora o 45º lugar.

Já assegurada nas quartas de final – a dupla da brasileira é cabeça de chave (número 4) – Stefani e Carter aguardam as vencedoras do confronto de amanhã (12) entre as norte-americanas Bethanie Mattek Sands e Sloane Stephens contra o duo formado pela britânica Tara Moore e a norte-americana Emina Bektas.

O próximo jogo de Stefani e Carter será na quinta-feira (13). A brasileira já realizou dois testes com resultado negativo para a covid-19, e fez mais um hoje (11). Este é o primeiro de três torneios previstos nos EUA. No próximo dia 22, a brasileira disputa o Premier de Cincinnati, e a partir do dia 31 de agosto estará em Nova York para competir no US Open.

(Texto: Agência Brasil)