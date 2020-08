Brasil tem alta de 572 mortes por covid em 24 horas

O Ministério da Saúde informou que o Brasil já contabiliza 101.049 mortes até este domingo (9), em decorrência da covid-19 desde o início da pandemia, sendo 572 novas confirmações nas últimas 24 horas.

No mesmo período, o país teve um acréscimo de 23.010 casos oficiais. No total, já são 3.035.422 diagnósticos desde fevereiro. Segundo o governo federal, o Brasil tem 2.118.460 pessoas recuperadas da doença enquanto mais de 815 mil seguem em recuperação.

O país segue em segundo lugar no número de casos e mortes, atrás apenas dos Estados Unidos nos dois quesitos, segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou hoje a Rede Globo após editorial de ontem do “Jornal Nacional”, no dia em que o Brasil passou da marca de 100 mil mortes por coronavírus.

Internacional

Desde o início da pandemia já foram registradas 722.285 mortes no mundo, depois de mais de 6,5 mil terem sido confirmadas no último dia.

Os Estados Unidos continuam sendo o país mais afetado do mundo – com mais de 4,8 milhões de casos de acordo com dados da OMS (mais de 5 milhões, de acordo com a Universidade Johns Hopkins) e 159 mil mortes – seguido pelo Brasil.

(Texto: João Fernandes com Uol)