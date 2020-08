Agências do Detran em Campo Grande tem horários alterados

As agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) dos Shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês, funcionarão de 12h às 20h, a partir de segunda-feira (3) até o dia 16 de agosto, conforme estabelecido no novo Decreto Municipal de nº 14.402.

Segundo a gerente regional do Detran-MS, Laiza Machado, serão abertos novos horários de agendamento. “Como o horário de atendimento foi estendido uma hora a mais, reorganizaremos a plataforma de agendamento e liberaremos novos horários a fim de atender todos os clientes”, comenta.

De acordo com o que o prefeito Marquinhos Trad informou em live na tarde de ontem (30), os shoppings não estão autorizados a abrirem aos finais de semana, somente de segunda a sexta-feira. A medida é vigente até o dia 16 de agosto.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

