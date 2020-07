ERRATA: Ex-dono de aeronave se manifesta sobre caso apreensão de droga

Avião com 420 kg de cocaína foi apreendido na divisa com MS

Referente a notícia, veiculada no dia 20 de julho, pelo Estado Online – portal do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul – quanto a operação da Polícia Federal, a empresa foi notificada a uma correção de informação que transmitiu. Dentro do contexto, apresentado a partir de matéria do Porã News, de que o proprietário da aeronave apreendida com 420 quilos de cocaína fosse de Sérgio Luís Armelin Ramos, ele esclareceu à empresa de comunicação que não seria efetivamente o dono do bem. Sendo assim publica-se essa errata quanto a esse dado.

Por meio de notificação ao Jornal, Sérgio informou que “efetuou a venda e transferência da aeronave ao Sr. Cristiano dos Santos Donadi em 22 de abril de 2020, data esta anterior aos fatos ocorridos”. Foi dito ainda que Sérgio não tem vínculo com o novo proprietário e que a venda foi feita por corretor de aeronave.

O fato da apreensão das drogas aconteceu, porém, não se trata de Sérgio, como mencionado no dia 20 de julho. Para comprovar, foi enviado documentos que comprovam a venda e transferência da aeronave, além do Certificado de Matrícula, no qual, já consta o nome de Cristiano dos Santos Donadi.

“O NOTIFICANTE é produtor rural que desenvolve, há mais de 30 (trinta) anos, de forma ilibada, sua atividade nos Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, contribuindo de forma responsável e com transparência para o desenvolvimento do agronegócio dessas regiões. Nunca teve, vale dizer, qualquer ação penal contra ele, nem tampouco esteve vinculado a qualquer ato ilícito, dependendo de sua atividade rural para promover o sustento seu e de sua família”, diz parte da notificação.

O Estado Online reforça o seu compromisso com a verdade, e lembra que por ser um portal repercute também notícias de outros sites do Brasil e de Mato Grosso do Sul, lembrando-se sempre de citar a fonte de pesquisa para a publicação. E, prontamente, depois de ser acionado por Sérgio Luis Armedin, fez questão de veicular um conteúdo que trouxesse uma informação mais clara e fidedigna quanto ao episódio da apreensão do avião com drogas, que não é hoje, nem na época do caso, dele.

(Publicação: Da Redação)