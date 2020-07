Copa do Nordeste começa fase de mata-mata neste sábado

A tarde deste sábado (25) promete fortes emoções nos duelos de quartas de final da Copa do Nordeste. Serão jogos únicos, que ocorrerão todos em estádios localizados na Bahia, sem a presença de público. Maior competição regional do país, a Copa do Nordeste – também chamada de Lampions League pelos torcedores – foi retomada na última terça-feira (21), após quatro meses de paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Serão dois jogos a partir das 16h (horário de Brasília). O estádio do Barradão, em Salvador, será palco de um clássico regional, o duelo dos Leões. O atual campeão Fortaleza (Leão do Pici), entra em campo contra o Sport Club Recife (Leão do Norte). Apontados como favoritos, ambos são comandados por técnicos experientes: Rogério Ceni (Fortaleza) e Roger Machado (Bahia). Os dois times ficaram praticamente empatados na liderança do Grupo A, com 17 pontos, mas o Fortaleza assegurou o primeiro lugar da chave, devido a um cartão vermelho dado um auxiliar técnico do Tricolor de Aço. O embate entre Fortaleza e Sport será transmitido ao vivo no canal Copa do Nordeste no Youtube.

Ceará e Vitória da Bahia fazem a outra partida das 16h, no estádio de Pituaçu. O Vovô se classificou para o mata-mata em segundo lugar do Grupo B, e conta com dois dos cinco jogadores que dividem a artilharia da Lampions, cada um com quatro gols: os atacantes Wellington Paulista e Tiago Orobó. Já o Vitória avançou em terceiro da chave.

Com a melhor campanha do Grupo B, o Confiança chega com moral para encarar o Santa Cruz, pior classificado da chave, às 18h30, no Joia da Princesa. O time de Aracaju (SE) busca o título inédito da Copa do Nordeste. Já o Santa Cruz levantou a taça – apelidada de “orelhuda” – apenas uma vez, em 2016.

E para fechar a noite, às 21h30, o Bahia terá pela frente o Botafogo-PB, comandado pelo recém-chegado Mauro Fernandes. O Tricolor de Aço vem embalado com a goleada de 4 a 1 sobre o Náutico, na última quarta (22), no primeiro jogo do time após o retorno.

Os clubes que avançarem paras as semifinais receberão R$ 375 mil de premiação. A próxima fase já será disputada nas próximas terça (28) e quarta-feira (29), também em jogos únicos.

(Texto: Agência Brasil)

