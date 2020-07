Neymar marca várias no amistoso contra Waasland-Beveren

Enquanto a imprensa europeia especula a saída de Neymar para o Barcelona, o craque brasileiro trabalha para terminar a temporada em alta no Paris Saint-Germain (PSG). No segundo amistoso da equipe desde o retorno do futebol, o atacante marcou um gol na vitória de 7 a 0 sobre o Waasland-Beveren, da Bélgica. Os outros gols foram anotados por Vukovic (contra), Icardi, Mbappé , Bem Soh e Choupo-Moting, que fez dois.

O jogo foi disputado no estádio Parc des Princes, em Paris (França) e teve quatro tempos de 30 minutos cada. A ideia partiu do técnico Thomas Tuchel, que tenta dar ritmo aos seus principais jogadores para a fase final da Liga dos Campeões. A partida contou com a presença de cerca de 5 mil torcedores. Alguns respeitaram o isolamento, já as torcidas organizadas – mais conhecidas como “ultras” – ficaram aglomeradss atrás de um dos gols.

Com a bola rolando, o PSG não teve dificuldade alguma para golear. O primeiro tempo terminou 3 a 0, com um gol de Neymar, de pênalti. Na segunda etapa, o brasileiro desfilou em campo e presenteou um companheiro de ataque. Ao cobrar mais um pênalti, Neymar tocou para Icardi fazer o dele. O argentino já tinha perdido dois gols incríveis.

O técnico Thomas Tuchel trocou toda equipe para os dois últimos tempos. Mesmo assim, o PSG manteve o ritmo até o fim e confirmou a vitória com facilidade. O próximo amistoso do time francês é contra o Celtic, da Escócia, na terça-feira (21), no Parc des Princes.

Os amistosos servem de preparação para partidas oficiais que definem títulos. O PSG enfrenta o Saint-Etienne na próxima sexta-feira (24), no Estade de France, pela final da Copa da França. No dia 31, pega o Lyon, no mesmo estádio, pela final da Copa da Liga da França. A equipe de Neymar já está garantida nas quartas de final da Liga dos Campeões: enfrentará o Atalanta, da Itália no dia 12 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal).

(Texto: Agência Brasil)