Terça-feira amanhece instável com mudanças no clima

A terça-feira (14) amanheceu instável em Mato Grosso do Sul, o que aponta mudanças climáticas a partir deste dia. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o céu ficará nublado com possibilidades de pancadas de chuvas.

Os valores de umidade do ar devem ficar na casa dos 40% a 90%. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 10°C a 33°C e na capital variação está estimada em 20°C a 27°C.

Os termômetros irão oscilar devido a uma frente fria de fraca intensidade que deve atuar em Mato Grosso do Sul até quarta-feira (15). As pancadas de chuva devem melhorar a qualidade do ar e amenizar o calor.

(Texto: Karine Alencar)