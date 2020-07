Domingo tem Autocine com filme “O menino da porteira”

O público tem comemorado a volta do Autocine e as sessões têm tido lotação máxima. Em tempo de pandemia tem sido uma alternativa cultural com uma certa nostalgia como voltar no tempo com o cinema drive-in. No próximo domingo (19.07), às 18h, será exibido o filme “O menino da porteira”. Os ingressos são gratuitos e limitados. O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio de sua Fundação de Cultura, em parceria com a UFMS, prefeitura de Campo Grande (Sectur e Sisep) com o apoio do Sesc.

Os ingressos são limitados (máximo 70 carros) e podem ser retirados gratuitamente na Praça dos Imigrantes a partir de amanhã, quarta-feira (15.07), das 8h às 13h30. No dia do evento é preciso chegar com 30 minutos de antecedência. Por causa do toque de recolher haverá somente uma sessão.

O filme conta uma história que acontece no vilarejo de Rio Bonito nos idos dos anos 50. O peão Diogo (Daniel) conduz uma grande boiada até a Fazenda Ouro Fino. Ao passar pelo sítio Remanso ele conhece Rodrigo (João Pedro Carvalho), um garoto que sonha em se tornar um boiadeiro. Logo eles se tornam amigos, sendo também testemunhas das injustiças que ocorrem na região devido à ganância do major Batista (José de Abreu), dono da Fazenda Ouro Fino. O major ordena que seus capangas chantageiem os moradores locais, de forma que vendam o gado pelo preço que deseja. A situação muda quando Otacílio Mendes (Eucir de Souza), pai de Rodrigo, decide se rebelar, contando com a ajuda do farmacêutico Dr. Almeida (Zedu Neves).

Autocine

O Autocine foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar funcionários, O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS. Ficou mais de 30 anos desativado para, finalmente, o cinema drive-in ter seu retorno de forma gratuita em Campo Grande.

Serviço: Os ingressos devem ser retirados na Praça dos Imigrantes que está situada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. Os ingressos poderão ser retirados das 8h às 13h30. Mais informações pelos telefones 3316-9157 ou 4042-1313, ramal 4307.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal MS)