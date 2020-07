Campanha do Agasalho entrega doações para comunidades na Capital

A Águas Guariroba entregou nesta terça-feira (14) os agasalhos arrecadados pela 15ª Campanha do Agasalho da concessionária. Este ano, seguindo os protocolos de prevenção ao novo coronavirus e para evitar a aglomeração de pessoas, a Águas Guariroba realizou a entrega juntamente as lideranças de bairros da região do Paulo Coelho Machado, Aero Rancho, Imbirussu, Anhanduizinho, Segredo e Indubrasil, setores mais carentes de Campo Grande.

A Campanha do Agasalho é uma ação do Programa Voluntariado da AEGEA, que incentiva a atuação voluntária de seus colaboradores na realização de ações em prol de organizações da sociedade civil dos municípios em que a empresa atua.

Para o gerente regional de responsabilidade social, Willian Carvalho, o auxílio às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade é um dos principais objetivos da campanha, desenvolvida com a participação dos colaboradores da Águas Guariroba.

“A Campanha do Agasalho tem como objetivo atender a população nas regiões mais carentes em Campo Grande. Toda esta ação é resultado da mobilização realizada pelos colaboradores da concessionária através do Programa Voluntariado da AEGEA. Estamos enfrentando um período pandemia e o nosso olhar, como uma empresa de saneamento é também dar suporte a essas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade”, destaca Willian.

Para a presidente da União das Amigas Solidária (UNIDAS) da região do Segredo, Rosa Pereira de Souza, a campanha do agasalho representa a parceria com os moradores e auxilia diretamente as famílias mais carentes da região.

“É uma grande satisfação fazer parte desta ação da Águas Guariroba. Não é a primeira vez que contamos com esta campanha. São muitas famílias carentes e crianças que estão sendo beneficiadas e é uma felicidade poder contar com esta ação e parceria da concessionária”, disse a presidente.

