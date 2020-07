Domingos quer ser vereador e fiscalizar para o bem da cidade

Aos 56 anos, o servidor público aposentado Gerson Domingos deixou seu nome à disposição para ser pré- -candidato a vereador pelo Podemos. Diferente do seu homônimo, é a primeira vez que Gerson sai pré-candidato, atendendo ao chamado do partido que busca novos nomes que não tenham mandato.

O pré-candidato escolheu o Podemos por ser uma sigla de família, em razão da trajetória limpa de seus integrantes e por acreditar no pré-candidato a prefeito Sérgio Murilo. “Eu acredito no Podemos e na qualificação e eficiência do Sérgio Murilo, que também é presidente do partido e fez um excelente trabalho gerindo a sigla. Além disso, estão todos iguais lá dentro. Todos têm a mesma chance”, disse.

Gerson Domingos quer legislar, fiscalizar e executar o papel do vereador sendo eleito. “Como servidor público por 40 anos já fiscalizava e mandava o resultado para os superiores agirem. Como pré-candidato, entendo que posso usar esta experiência, principalmente, para cobrar o Executivo e ajudar a população”, destacou. O pré-candidato quer ajudar a legenda a eleger o pré-candidato a prefeito.

(Texto: Rafael Belo/ publicado no site por Karine Alencar)