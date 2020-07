Cantor diz que teve caso com mulher de Will Smith, ela nega

O cantor August Alsina publicou uma entrevista em seu canal no YouTube em que declara que teve um caso com a atriz Jada Pinkett Smith, mulher do ator Will Smith.

No vídeo, o músico afirma que teve a bênção Will Smith para manter a relação. Alsina diz que o affair durou anos, e que ele “a amava profundamente”. Comentando o caso ao Page Six, os representantes de Jada negaram a história de Alsina. A equipe da atriz disse que as alegações são “absolutamente falsas”.

Na entrevista original, Alsina conta como foi a suposta conversa com Will Smith: “Eu me sentei com ele e conversamos, porque o casamento deles havia se transformado em uma parceria de vida, como eles chamavam… Ele me deu a bênção dele.”

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com Istoè)