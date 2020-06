Fundtur MS lança plano estratégico para a retomada do turismo

Durante reunião do CET (Conselho Estadual do Turismo), a FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) lançou oficialmente o plano estratégico de retomada das atividades turísticas no estado. Além da apresentação do plano, foram apresentadas as ações adotadas por cada entidade durante a pandemia de coronavírus que tem afetado o mundo.

Segundo Bruno Wendling, o planejamento é também uma prestação de contas do que vem sendo feito pela Fundtur durante os últimos meses de paralisação de atividades e distanciamento social, que visam evitar a propagação do coronavírus.

“Este é um plano de estratégias para quando a reabertura do turismo for segura para todos. Estamos trabalhando em vários eixos como os protocolos de segurança, governança, pesquisa e promoção para que todos os destinos do MS tenham uma estratégia conjunta, por mais que cada um faça a retomada em tempos diferentes. O objetivo é termos um norte para trabalharmos a retomada do turismo de Mato Grosso do Sul quando ela acontecer, com destinos turísticos alicerçados em ações estratégicas para que as intervenções sejam eficazes e eficientes”, enfatiza.

De acordo com os estudos de impacto econômico do World Travel & Tourism Council (WTTC, 2020), viagens e turismo estão entre os setores mais afetados com a pandemia, com aviões no solo, hotéis fechados e restrições de viagens implementadas em praticamente todos os países do mundo.

A cadeia produtiva do turismo é extensa e composta de atividades essenciais para sua operação, como hotelaria, restaurantes, agentes operadores, empresas de transporte, aluguel de veículos, dentre outras. Nesse sentido, o desenvolvimento de medidas de suporte à manutenção e retomada das atividades faz parte do pacote de reestruturação do turismo.

“Além do planejamento, temos feito um trabalho contínuo de articulação política e institucional junto ao Governo Federal via Fundtur, Fornatur e em conjunto com o Governo Estadual, Conselho Estadual de Turismo e entidades parceiras, para dar suporte ao trade que vem passando por dificuldades durante esse período. Estamos trabalhando com linhas estratégicas com vistas na retomada das atividades turísticas e na recuperação do setor, pautadas nas premissas de segurança, protocolo e monitoramento”, ressalta Wendling.

Segmentos em alta

Para a Organização Mundial do Turismo (OMT), os segmentos turísticos que estarão em alta pós-pandemia serão o turismo rural, turismo de natureza, bem-estar, ecoturismo, turismo de aventura e o turismo gastronômico.

