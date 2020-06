Programa Lazer em Família passará na TV aberta

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED-MS), desenvolveram o Programa Lazer em Família, que passará durante o intervalo das aulas da Rede Estadual de Ensino (REE), transmitidas pelo sinal digital da TV aberta para todo o Estado.

As aulas começaram a ser transmitidas pela Rede MS de Integração de Rádio e Televisão em 25 de maio e vão ao ar diariamente a partir das 7h da manhã, no canal 11.2 (sinal digital), com reprises à tarde e à noite. Conforme a SED, o canal 11.3 também reprisa a programação do dia anterior.

A intenção do Lazer em Família é resgatar jogos e brincadeiras tradicionais, desafios e atividades lúdico-recreativas que podem ser realizadas por crianças e jovens, junto aos seus familiares, durante o período de isolamento domiciliar, em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os vídeos passaram a fazer parte da grade televisiva da SED na terça-feira (16.06).

“O lazer e o entretenimento são essenciais na formação integral do indivíduo, aliados ao estudo. Tivemos preocupação em relação aos efeitos desse período de isolamento social aos nossos alunos. A partir daí, selecionamos dinâmicas que proporcionam a interação com a família, criando rotinas agradáveis para aliviar a tensão do dia a dia de estudos em casa”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

Os jogos e brincadeiras foram selecionados e estruturados pela Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla) da Fundesporte. Para o gerente do setor, Rodrigo Barbosa de Miranda, a socialização no ambiente familiar auxilia no processo de aprendizagem. “O principal objetivo do projeto é estreitar relações familiares, por meio dessas atividades, em que as crianças desenvolverão aspectos motores e cognitivos, ao mesmo tempo em que os adultos terão o resgate da memória afetiva com brincadeiras clássicas”.

“O projeto da Fundesporte também é uma ferramenta para manter a concentração e o interesse dos alunos durante a programação da REE. A SED está de parabéns por ter essa sensibilidade num momento inédito como esse e agradecemos a parceria para integrar esse projeto inovador”, finaliza Rodrigo Miranda.

Até o momento, foram gravadas as seguintes brincadeiras: 1-2-3; batalha naval; cama-de-gato; cinco Marias; escravos de Jó; estoura balão; jogo da memória de movimentos; jogo dos pontinhos; pular elástico; Quente ou frio; Stop! (ou Adedonha!), e tiro ao alvo.

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)