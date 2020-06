MS passa a ter Programa para vigiar as águas superficiais

O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais (PMQA/MS) foi assinada pelo diretor-presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul), André Borges, e publicada no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (19).

O programa também implanta a Rede Básica de Monitoramento da Qualidade das Águas (RMQA) e estabelece suas diretrizes. A finalidade é reunir dados sobre as águas superficiais do Estado para subsidiar as políticas públicas e as estratégias de proteção e conservação ambiental, além de disponibilizar à sociedade as informações obtidas.

“O monitoramento da qualidade das águas é um dos mais importantes instrumentos de gestão ambiental, pois permite que o governo tenha uma visão sistemática e integrada da realidade ambiental de nossos rios e possibilita o desenvolvimento de políticas públicas assertivas, seja para balizar o uso dos recursos hídricos, seja para intervir em eventuais atividades que estejam provocando impactos”, observou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck.

Veja também: Prefeitura realiza primeiro sorteio ‘IPTU dá Prêmios 2020’

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)