MS chega a marca de 3.000 casos de covid-19 e de 28 mortes

Último relatório da doença mostra maior evolução em um dia do numero de infectados

Na capital de estado brasileiro onde menos se respeita o isolamento social, o número de pessoas com covid-19 saltou em 24 horas a quantia de mais 148 pacientes. São ainda outros 639, com status de suspeita, com os testes em análise laboratorial, montante que pode ainda piorar a marca alcançada neste 12 de junho de se superar os 3.000 casos de sul-mato-grossenses afetados pelo novo coronavírus.

Resta pelo menos a boa notícia de que já são, em Mato Grosso do Sul, 1.552 com recuperação comprovada dos sintomas. Estatística positiva e antagônica às 28 mortes da doença, as últimas três nas cidades de Ponta Porã, Corumbá e Sidrolândia.

Dourados ainda lidera o ranking de infectados de covid-19, com 899 incidências, seguido por Campo Grande, onde são 608 casos. Na sequência da lista aparece Guia Lopes da Laguna, com 242 casos, Fátima do Sul, 170 casos e Três Lagoas, 167 casos.

O novo coronavírus já representa uma ameaça a 70% dos municípios de Mato Grosso do Sul. Em 11 cidades, o registro da doença é, no entanto, de caso isolado.

(Texto: Danilo Galvão)