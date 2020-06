Mato Grosso do Sul soma 2.455 pacientes com coronavírus

Com mais 131 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 2.455 na manhã desta terça-feira (9). Desde o dia 25 de janeiro, foram 17.348 notificações de casos suspeitos do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Dos 2.455 confirmados, 1.141 estão em isolamento domiciliar, 1.227 estão sem sintomas e já recuperados e 67 internados, sendo 37 em hospitais públicos e 30 em privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado. Foram registrados 22 óbitos.

Apesar do conjunto de esforços adotados pelo Governo do Estado no enfrentamento ao novo coronavírus, Mato Grosso do Sul segue numa curva ascendente de novos casos da Covid-19. Embora a afirmação pareça repetida, os mais de 2,3 mil infectados e 22 vidas perdidas, são retrato da negligencia ao distanciamento social.

Os dados publicados a partir de 19 de maio têm como fonte de dado o sistema de informações oficiais SIVEP Gripe e E-SUS VE. Os 387 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS), onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus.

(Texto: João Fernandes com assessoria)