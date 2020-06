Helicóptero sofre pane e piloto é preso com droga no interior de MS

João Benedito, 56, foi preso por tráfico de drogas na noite de sábado (6) depois de pousar o helicóptero que pilotava em uma propriedade rural no município de Naviraí, interior de Mato Grosso do Sul, próximo à divisa com o Estado do Paraná.

Segundo Dourados News, os policiais relataram que foi feita a denúncia de que um helicóptero Robinson R44, com prefixo PP MZY, havia pousado na região porque o piloto alegou ter sofrido uma pane mecânica enquanto voava para Santa Catarina em busca de paraquedistas.

Os militares foram até o hotel onde João Benedito estava hospedado e na revista ao apartamento encontraram 188 quilos e 400 gramas de cocaína e 2 dois quilos e 800 gramas de Skank, uma variação da maconha.

Após esse flagrante, o piloto informou ter buscado a droga no Mato Grosso para levar até Blumenau, em Santa Catarina. Ele foi preso e a droga apreendida, encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.

(Texto: João Fernandes)