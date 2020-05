Estado auxilia Dourados na melhoria de serviços da saúde

O Governo do Estado vai efetuar repasses de R$ 1 milhão em recursos adicionais para o Município de Dourados destinados à implantação de um projeto de melhoria de oferta de serviços essenciais de saúde. A assinatura do compromisso foi feita na quarta-feira (27) entre o secretário estadual de Saúde e a prefeita Délia Razuk, em Dourados, atendendo determinação do governador Reinaldo Azambuja.

Os recursos serão utilizados na prestação de serviços da área de saúde para moradores de Dourados e região, que incluem diagnóstico (ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia), diagnóstico terapêutico e a implantação de um serviço de transporte (ambulância UTI e recursos humanos) para atender a população indígena.

Durante a assinatura do acordo, o secretário Geraldo Resende ressaltou a determinação do governador Reinaldo Azambuja em atender a todos os municípios, principalmente aqueles que são sedes de macro ou microrregiões, de condições para prestar uma saúde de melhor qualidade à população sul-mato-grossense.

“Além de estarmos em dia com os demais repasses devidos à saúde de Dourados, transferimos recursos adicionais para que o Município, que é sede de uma região com outras 32 cidades, possa fazer o enfrentamento à pandemia da Covid-19. E agora, atendendo solicitação da prefeita Délia Razuk e da secretária Berenice Machado, o Estado está disponibilizando mais R$ 6 milhões para fazer frente à demanda reprimida de diversos exames diagnósticos e terapêuticos”, explicou o secretário.

Durante a reunião na Prefeitura, a prefeita Délia Razuk agradeceu ao secretário Geraldo Resende e ao governador Reinaldo Azambuja pelo apoio às ações em saúde do Município e destacou a união de esforços na luta contra a Covid-19 e também na busca de melhoria no atendimento à população local e regional.

A secretária municipal de Saúde Berenice Machado também salientou o apoio que a saúde vem recebendo do governo do Estado e também a unidade de propósitos no combate ao novo coronavírus. “Estamos tendo uma sintonia muito grande e isso nos dá a certeza de que sairemos vencedores”, finalizou.

Covid-19

Além do envio de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) como máscaras, aventais e luvas, além de álcool líquido e em gel, entre outros insumos utilizados no combate e prevenção à Covid-19, o governo do Estado já repassou recursos da ordem de R$ 8,7 milhões para o Município de Dourados fazer o enfrentamento da doença. Deste valor, R$ 830 mil são referentes a emendas parlamentares estaduais, R$ 633 mil são oriundos do Ministério da Saúde (Portaria 480), e R$ 7,2 milhões (Portaria 774).

A Secretaria Estadual de Saúde também apoiou o Município na estruturação de novos leitos clínicos e de UTI no Hospital da Vida, Hospital Universitário, Hospital Evangélico, Hospital da Missão Caiuás, Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados e Hospital Santa Rita.

