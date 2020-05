Quinta-feira de céu claro e máxima de 29°C em MS

Nesta quinta-feira (28), Mato Grosso do Sul mantém as mesmas condições de tempo e temperatura dos últimos dias, de tempo firme e baixas temperaturas. Os termômetros podem registrar mínima de 6°C e máxima de 29°C neste dia, com tendência a ligeira elevação.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê céu claro com névoa seca e períodos de parcialmente nublado. As menores temperaturas serão registradas na região sul e sudoeste, e as maiores na região do pantanal e centro norte. A intensidade de vento será de fraca a moderada com rajadas.

A umidade do ar fica baixa especialmente no período da tarde. Os índices podem variar entre 90% e 30%, considerado estado de atenção pela OMS (Organização Mundial de Saúde) que recomenda ingerir bastante água, umidificar ambientes, evitar aglomerações e redobrar atenção com idosos e crianças.

Em Campo Grande, a previsão é de céu claro com névoa seca durante a tarde. As temperaturas atingem a média mínima de 10ºC, enquanto a máxima chega a 26ºC.

