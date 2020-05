Marcos Troyjo é eleito presidente do Banco do Brics

O Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês) elegeu, por unanimidade, em reunião realizada hoje quarta-feira (27), o brasileiro Marcos Troyjo, atual secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, para a presidência da instituição pelos próximos cinco anos.

Troyjo sucederá o indiano Kundapur Vaman Kamath, primeiro a comandar o NDB, criado na reunião de cúpula do Brics de Fortaleza, em 2014. O mandato do brasileiro começa em julho deste ano.

Economista, cientista político e diplomata, Troyjo tem experiência em estratégias de desenvolvimento no campo das políticas públicas, setor empresarial e mundo acadêmico. Foi cofundador e diretor do BRICLab, centro de estudos sobre o Brics na Universidade Columbia (Estados Unidos), onde lecionou economia e relações internacionais. Troyjo representa o Brasil em diversos conselhos de organizações econômicas multilaterais, entre elas o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Comitê de Desenvolvimento do Banco Mundial.

Informalmente conhecido como Banco do Brics, por ter como países-membros originais Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o banco conta com capital inicial de US$ 50 bilhões e capital autorizado de US$ 100 bilhões. O principal objetivo do NDB é apoiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, públicos ou privados, nos países do bloco e em outras economias emergentes.

(Karine Alencar com a Agência Brasil)